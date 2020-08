Sandrelli: “Bravo Rocco a spegnere i riflettori. Ma deve accettare le critiche dei tifosi”

Così Massimo Sandrelli a Radio Bruno:

Commisso ha fatto esperienza e ha capito qualcosa in più di questo strano mondo del calcio. Purtroppo in Italia le questioni burocratiche funzionano così, nessuno ce l’ha con lui. Credo che Rocco abbia metabolizzato certe dinamiche e abbia deciso di abbassare i riflettori. E’ una scelta di saggezza, come quella di confermare Iachini. Bisogna fare un passo alla volta partendo dalle cose concrete. Mi è sembrato risentito per le critiche ricevute, vorrei dirgli che la critica a Firenze sta di casa e Rocco non deve temerla. Nella gran parte dei casi la critica arriva per amore della Fiorentina e bisogna saperci convivere.