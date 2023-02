Salernitana, ufficiale l’esonero di Nicola e l’arrivo dell’ex viola Paulo Sousa

Con due comunicati ravvicinati diffusi poco fa, la Salernitana annuncia l'esonero di Davide Nicola, eroe nella scorsa stagione per una salvezza ottenuta in modo insperato, e comunica l'ingaggio di Paulo Sousa. L'ex allenatore della Fiorentina torna, dunque, in Italia dopo il biennio 2015-2017 vissuto in riva all'Arno. "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Sig. Paulo Sousa e di avergli affidato la guida tecnica della prima squadra", scrive sul proprio sito il club campano. Il tecnico portoghese ha già diretto quest'oggi il primo allenamento della sua nuova esperienza.