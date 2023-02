Salernitana-Nicola di nuovo ai titoli di coda: si pensa a Montella e non solo

Ci risiamo: la Salernitana dopo la sconfitta di Verona starebbe pensando di esonerare (per la seconda volta in stagione) Davide Nicola, tecnico artefice dell'insperata salvezza nella scorsa stagione. Troppo magro il bottino ottenuto dal tecnico ex Torino nelle ultime quattro partite - una vittoria e tre sconfitte - ed ecco che allora il club campano stavolta sembra proprio convinto a cambiare guida tecnica. Tra i nomi in lizza, secondo Nicolò Schira, c'è soprattutto Leonardo Semplici ma anche tre ex allenatori viola: Paulo Sousa, Gennaro Gattuso e Vincenzo Montella, legato però da un contratto con l'Adana Demirspor fino al termine di questa stagione.