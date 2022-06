Salah pronto a salutare Liverpool? Il rinnovo non arriva, su di lui c’è il Real

L'egiziano, in viola per sei mesi nel 2015, può lasciare la Premier

Secondo The Sun dopo Sadio Mané anche Mohamed Salah potrebbe lasciare il Liverpool, ad un anno dalla scadenza del contratto. I Reds si priverebbero dell'attaccante egiziano - in viola per sei mesi nel 2015 - nel caso in cui arrivi un'offerta di 60 milioni di sterline (circa 70 milioni di euro): per lui sarebbe in allerta il Real Madrid di Carlo Ancelotti, alla ricerca di un grande colpo da regalare ai propri tifosi dopo la rinuncia di Mbappé.