Sabatini: “Zaniolo-Roma conflitto irrisolto. Mio futuro? A giugno torno”

"È tutto molto prevedibile. Tra Zaniolo e la Roma c’è stato sempre un conflitto latente mai risolto. Addosso al ragazzo ora c’è tutta la tifoseria arrabbiata, ma lui non è colpevole di nulla in particolare. Se non vuole andare al Bournemouth, che in Premier League è squadra di terza fascia, lo si può anche capire. Non è che l’offerta l’abbia fatta il Liverpool. La Roma deve accettare la decisione del giocatore, la vita è la sua. Non so bene se risponda al vero che Zaniolo abbia esteso questa richiesta alla Roma. Forse c’era un disagio reciproco e lui può aver pensato che era meglio andare via. Ma non credo sia andato con le pistole in sede a dettar legge. I rapporti vanno anche un po’ normalizzati e vissuti con serenità, non si deve scatenare una ‘guerra’ per ogni situazione".