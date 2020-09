Sandro Sabatini, opinionista di Radio Sportiva, ha parlato così della Fiorentina:

Commisso? Se la Fiorentina non andasse in Europa sarebbe una delusione, non un fallimento. Chiesa? E’ una situazione ingarbugliata, ha perso un treno e per riprenderlo deve giocar bene con la Fiorentina e basta. A mettere il muso e giocar male non si va da nessuna parte.