Rui Costa furioso! Ecco i retroscena della trattativa per Enzo Fernandez

Sul quotidiano portoghese Record emergono retroscena riguardanti l'affare di Fernandez. Infatti la trattativa ha mandato su tutte le furie l'ex leggenda viola, Manuel Rui Costa. I due club si sono incontrati il 3 gennaio a Londra per chiudere l'accordo. Ma il proprietario dei blues Todd Boehly, ha offerto 30 milioni in meno dei 120 della clausola concordata. Li il ds del Benfica e Boehly sono arrivati quasi alle mani, e le cose sono precipitate. Insomma una trattativa davvero estenuante per Rui Costa e non solo.