Ritorno a Firenze? No. Batistuta sta per fare il suo debutto in panchina

A 52 anni Gabriel Batistuta potrebbe iniziare la sua carriera da allenatore. Secondo quanto scrivono in Argentina, infatti, l’ex bomber della Fiorentina sta per firmare con un club della MLS americana, di cui però non si sa ancora il nome. Si sa invece che al fianco del Re Leone, in qualità di assistente, potrebbe esserci Josè Chamot, ex compagno di nazionale del Bati e con un lungo trascorso in Italia (con le maglie di Pisa, Foggia, Lazio e Milan). Ricordiamo che nel giorno del suo ritorno sulla panchina viola, Cesare Prandelli parlò del possibile inserimento di Batistuta nel suo staff tecnico, ma la cosa non si è poi concretizzata.