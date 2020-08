Ribery perde appeal, ma solo al fantacalcio: cambio ruolo per la star francese

Schierare a centrocampo un giocatore che, nella realtà, gioca molto più avanzato è una delle chiavi per conquistare la vittoria al gioco del fantacalcio, come gli appassionati sapranno bene. Franck Ribery rientra in questa categoria di giocatori; o meglio, rientrava, visto che per la prossima stagione il numero 7 viola sarà listato fra gli attaccanti. Una scelta che deriva dalla posizione assunta da Ribery nel corso della stagione, quasi sempre nel tandem offensivo viola. E così, soltanto nel gioco di fantasia, le Roi perde un po’ del suo appeal…

