Reporter aggredito da ultras, l’AST: “C’è sgomento, chiediamo tutela”

Vi abbiamo riportato in giornata degli spiacevoli fatti verificatisi ieri (LEGGI). Di seguito il comunicato ufficiale dell’Associazione Stampa Toscana:

Firenze 27 agosto 2020

Ast: Massimo Sestini aggredito da un gruppo di pseudo tifosi. Il sindacato chiede al prefetto tutela per il lavoro dei giornalisti.

L’Associazione Stampa Toscana denuncia con sgomento l’aggressione subita da Massimo Sestini, fotoreporter di fama mondiale, ma soprattutto collega appassionato del suo lavoro, da parte di un gruppo di pseudo tifosi che stavano srotolando uno striscione sul ponte Santa Trinita, a Firenze. Sestini, naturalmente, ha cercato di fare il suo lavoro, come in migliaia di altre situazioni. Il gruppo si è scagliato contro di lui minacciandolo e spingendolo. Qualcuno si è anche preoccupato di distruggere il suo cellulare, calpestandolo. Massimo Sestini, giornalista da sempre in prima linea, si è qualificato invocando il diritto di cronaca. Invano. Allora ha chiamato il 113. Tre volanti della polizia sono prontamente intervenute e le indagini sull’episodio sono in corso.

L’Associazione Stampa Toscana ringrazia il questore, Filippo Santarelli, per aver prontamente preso in mano la situazione, ma si rivolge anche al prefetto, Laura Lega, sempre sensibile nei confronti di chi fa informazione, perchè il lavoro dei giornalisti, a qualsiasi livello, venga tutelato nel modo più efficace. Il sindacato si stringe anche al caro Massimo, fra l’altro presidente del gruppo di specializzazione dei fotoreporter toscani, esprimendo non solo solidarietà e sostegno, ma anche affetto sincero per un collega che ha sempre onorato la professione.