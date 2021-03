Regno: “Ballardini è di un’altra categoria. Scamacca disorientato dal mercato”

Carlo Regno, vice di Davide Ballardini, è intervenuto alla trasmissione “We are Genoa” su Telenord: “La forza di Davide è la fiducia che ripone nel suo staff: ci permette di lavorare e sviluppare le nostre idee, talvolta correggendole se sono sbagliate. Scamacca? Il mercato l’ha disorientato, poi è tornato ad allenarsi serenamente: è solo merito suo se è un altro giocatore. Con tutti il rispetto per i colleghi, ma Ballardini appartiene un’altra categoria: parla al “noi”, è stato il primo a farlo in Italia dopo aver visto Maturana lavorare in Colombia per un mese. Il suo modulo preferito non è il 3-5-2, che sfrutta per caratteristiche dei calciatori, ma qualcosa di simile al 4-3-3. Non è vero che non ride mai, semmai sono pochi che lo fanno ridere: è ben diverso”.

LEGGI ANCHE – Milenkovic, spunta un’altra pretendente in Premier League