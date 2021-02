Real Madrid, Mendy shock: “Volevano amputarmi la gamba. Sono stato sulla sedia a rotelle”

Il terzino del Real Madrid Ferland Mendy ha parlato ai canali della UEFA a poche ore dalla sfida europea con l’Atalanta. Il calciatore ha raccontato un toccante retroscena sul suo passato:

Al PSG ho trascorso sette anni, ma prima di entrare nell’academy mi sono infortunato e mi sono dovuto operare all’anca. Sono stato due o tre mesi ricoverato per questo motivo con il medico che mi disse che per me la carriera nel calcio era finita, si parlava anche di un’amputazione della gamba e ho passato molto tempo sulla sedia a rotelle. Ho dovuto imparare nuovamente a camminare, ma non ho mai abbandonato il sogno di tornare a giocare