Ranieri: “Mina? Ottimo acquisto, è già diventato un riferimento per noi”

Dopo l'1-1 di Udine, l'allenatore del Cagliari Claudio Ranieri, ex viola, ha parlato a Dazn anche di un calciatore passato, seppur per poco, da Firenze. Ovvero il colombiano Yerry Mina: "E' già diventato per noi un calciatore importante - ha detto il tecnico romano - oltre che un punto di riferimento, per la nostra difesa e per tutta la squadra. Stiamo parlando di un ottimo acquisto, uno così ci mancava, anche dal punto di vista della personalità".