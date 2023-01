R. Galli sicuro: “Fiorentina farà mercato. Problema del gol da risolvere”

"Sono convinto che la Fiorentina ripartirà nel modo giusto. Mi aspetto una bella prestazione e magari una vittoria. Sono un po' preoccupato per l'emergenza che si è creata a centrocampo, una situazione che non mi sarei aspettato con il mercato appena aperto. Oggi farei giocare Bianco, che nelle amichevoli di dicembre ha dato ottime risposte. Il problema del gol? La Fiorentina non può permettersi di andare avanti così, se Jovic e Cabral non daranno segnali in tal senso nelle prossime partite, si impone una riflessione. Sono convinto che la Fiorentina farà sicuramente qualcosa sul mercato in entrata".