Qui Padova, buone notizie: negativi i tamponi dei giocatori e del fisioterapista

Il Calcio Padova informa che nella mattinata di oggi il fisioterapista e i due giocatori che ieri erano stati isolati dal gruppo squadra sono stati sottoposti a tampone rinofaringeo. Per tutti e tre il test ha dato esito negativo. In ottemperanza al quanto previsto dal protocollo sanitario Figc tutti e tre saranno sottoposti domani ad un nuovo test per la rilevazione del Covid-19. Nel caso risultassero nuovamente negativi, da sabato saranno reintegrati nel gruppo squadra.