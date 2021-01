Qui Cagliari, Di Francesco a caccia di punti pesanti: Nainggolan arretra, torna Godin?

Focus sul Cagliari, prossimo avversario della Fiorentina e da ieri in ritiro a Coverciano. Di Francesco vuole fare gruppo per uscire dalla crisi, affidandosi ai senatori. Come Godin, che ieri mattina si è allenato regolarmente in gruppo: da capire se potrà esserci contro i viola. Sicuramente assenti Rog e Nandez: sardi che tornano al 4-2-3-1 con Nainggolan arretrato in mediana al fianco di Marin. Di sicuro il Cagliari non ha più tempo per sperimentare vesti tattiche, conteranno solo cinismo e concretezza per vincere. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

