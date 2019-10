Qui Brescia, Corini sorride e recupera tre giocatori. Dubbio sulla trequarti

Buone notizia dall’infermeria per il Brescia, prossimo avversario della Fiorentina in campionato: per la gara di lunedì, verranno recuperati Magnani, Torregrossa e Ndoj. Per quanto riguarda la probabile formazione, con Balotelli e Donnarumma confermati in attacco, l’unico dubbio sembra quello tra Romulo e Spalek sulla trequarti. GRAZIANI: “BRESCIA? NON MI PREOCCUPA BALOTELLI, MA L’ATTEGGIAMENTO CHE POTREBBE AVERE LA FIORENTINA”