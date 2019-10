Graziani: “Balotelli non mi spaventa per niente. Il Franchi? Non si può rimpiangere”

L’ex viola Ciccio Graziani è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per commentare la prossima gara della Fiorentina in casa del Brescia di Balotelli: “Da un punto di vista tecnico la Fiorentina è nettamente più forte del Brescia. Balotelli non mi spaventa per niente, nonostante sia un giocatore capace di risolvere le gare in qualsiasi momento. Sono più preoccupato dall’approccio che potrebbe avere la squadra gigliata contro un avversario sulla carta meno forte”. Infine, una battuta sul tema stadio: “L’ultima partita al Franchi sarà emozionante, ma è uno stadio che non si può rimpiangere. Il nuovo stadio è il futuro, giusto costruirlo”. BALOTELLI E LA FIORENTINA, L’ULTIMO “FLIRT” UN ANNO FA: I DETTAGLI