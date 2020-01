Qui Bologna – Seduta tattica a Casteldebole: differenziato per Krejci, Dzemaili ai box

A due giorni dalla sfida casalinga contro la Fiorentina – scrive il sito zerocinquantuno.it – questa mattina a Casteldebole il Bologna ha svolto una seduta tattica agli ordini di Sinisa Mihajlovic. Ancora a riposo il capitano Blerim Dzemaili, che visto il protrarsi della sindrome influenzale resta in forte dubbio per il match di lunedì, differenziato per Ladislav Krejci e terapie per Mitchell Dijks. Domani consueta rifinitura della vigilia, sempre a porte chiuse, e conferenza stampa di Emilio De Leo alle 10:30.