Pugno duro della UEFA con la Russia: niente Europeo, nazionali e club esclusi

La decisione della confederazione

La confederazione continentale ha deciso di prolungare le sanzioni alla Russia per tutta la prossima stagione escludendo così le squadre di club e le Nazionali, sia maschili sia femminili, da tutte le competizioni sotto la propria egida [LEGGI L'ELENCO DELLE SQUADRE GIA' QUALIFICATE ALLA PROSSIMA CHAMPIONS LEAGUE]. Inoltre, è stata giudicata non ammissibile la richiesta della Federcalcio russa di ospitare gli Europei del 2028 o del 2032. Questa decisione agevola la candidatura dell'Italia per il 2032, edizione per la quale concorre anche la Turchia, in corsa anche per quella del 2028 alla pari di Regno Unito e Irlanda come candidatura congiunta.