Proprietari più ricchi nel calcio: Commisso comanda la Serie A, ma non l’Italia

Rocco Commisso, proprietario della Fiorentina, comanda la classifica dei più ricchi in Serie A, ma non d'Italia

Come di consueto, la celebre rivista specializzata, Forbes, ha stilato una classifica degli uomini e donne più ricchi al mondo e anche quest'anno c'è una lunga lista di coloro che hanno deciso di investire i loro patrimoni nello sport. Entrando più specificatamente nel mondo del calci0, come scrive Calcio e Finanzia, a comandare la classifica in Italia ci sono i fratelli Hartono (proprietari del Como), mentre in Serie A domina su tutti Rocco Commisso, patron della Fiorentina. Seguono Dan Friedkin della Roma, la famiglia Saputo del Bologna, ma anche Renzo Rosso del vicenza e John Elkann della Juventus.