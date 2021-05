Processo Astori, condanna di un anno per Galanti. L’avvocato: “Sorpresi, ricorreremo”

"L'esito a nostro avviso avrebbe dovuto essere diverso"

Al Palazzo di Giustizia di Firenze si è svolta l'udienza per la sentenza di primo grado del processo Astori. Un anno e sei mesi la richiesta fatta dal Pm per Giorgio Galanti, ex responsabile di medicina sportiva di Careggi ed unico imputato nel processo per la morte del capitano della Fiorentina. Il professor Galanti è stato condannato a un anno. Inoltre, sono stati comminati 1.090.000 euro totali di risarcimento: 250.ooo alla figlia di Astori, 240.ooo a Francesca Fioretti, 200.ooo a testa per i genitori di Astori, 100.ooo a testa ai fratelli.