Polverosi: “Domani per Ciccio verranno da tutta Italia. Ranieri per esserci ha anticipato l’allenamento”

Alberto Polverosi, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per ricordare Rialti in vista dell’evento in programma domani. (La cerimonia di Palazzo Vecchio)

Ciccio era allegria, io spero che ci sia qualcuno che riuscirà a dare questo tono all’incontro di noi “amici di Ciccio“. Noi facciamo questo perchè se ne è andato durante il lockdown e al funerale potevamo essere solo cinque. A me è mancato il saluto, tantissimo. E sono sicuro che questo avverrà domani nel Salone del Cinquecento con tutte le persone che li volevano bene. Il salone sarà più che dimezzato, e quando abbiamo stilato la lista degli invitati c’erano tanti amici in tutta Italia che non si sono rifiutati. Ranieri? Mi ha chiamato Marangon dicendomi se potevo venire visto che Claudio ha anticipato di un’ora l’allenamento nella mattinata di giovedì per esserci. Claudio è stato l’allenatore di Ciccio, con lui Sandro ha vissuto i momenti più belli e divertenti della sua carriera. E questo si è ripetuto con Cesare.

Ecco il pensiero del giornalista su Rocco Commisso: