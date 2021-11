Pioli: “Diffido sempre dalle squadre che sembrano in difficoltà. Rebic out”

Le parole del tecnico rossonero alla vigilia: "La Fiorentina cerca di fare la partita, dovremo sfruttare gli spazi che lasceranno"

" Diffido sempre dalle squadre che sembrano in difficoltà per qualche assenza. La Fiorentina ha una forte identità e se hai identità chiunque giochi è uguale. Domani è difficile".

" Vlahovic? È cresciuto tantissimo, l'ho allenato giovanissimo, è molto forte. La squadra sta bene, ho visto grande concentrazione. Dispiace per Calabria, che salterà qualche partita, mentre Rebic oggi ha sentito una fitta facendo un colpo di tacco e non ci sarà domani ".

"Italiano mio erede? Ha sempre fatto bene, ha già identità alla squadra, sta facendo un ottimo campionato e sta crescendo tanto. Quella con la Fiorentina non sarà mai una patita normale per me per l'appartenenza alla città e per il ricordo di Davide, che a Firenze è più vicino".