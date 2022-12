Piangono anche i conti del Napoli. Rosso di oltre 50 milioni

Che la Serie A non stia vivendo un momento felice a livello finanziario lo si sapeva ben prima delle vicende giudiziarie che stanno coinvolgendo la Juventus. E anche il Napoli di Aurelio De Laurentiis non sembra navigare in acque tranquillissime. Secondo quanto racconta Calcio e Finanza il club azzurro ha chiuso l'ultimo bilancio al 30 giugno 2022 con il terzo rosso consecutivo. La perdita d'esercizio è infatti di poco inferiore ai 52 milioni di Euro, cifra in leggero miglioramento rispetto ai 59 milioni di 12 mesi prima.