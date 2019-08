Perinetti: “De Paul ha maggiori potenzialità e margini di crescita rispetto a Suso”

L’ex dirigente del Genoa, Giorgio Perinetti, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio. Queste le sue parole: “Chi prenderei tra Suso (SCHEDA) e De Paul (SCHEDA) alla Fiorentina? Sono un po’ diversi, non so cosa cerchi esattamente Montella. De Paul per me ha maggiori potenzialità e margini di crescita, può giocare dappertutto”. L’OPINIONE DI GRAZIANI: “PER 70-80 MILIONI DI EURO CEDEREI CHIESA”