“Per Scamacca serve cifra importante. Sassuolo è bottega cara”

Durante il mercato di gennaio la Fiorentina dovrebbe andare alla ricerca di un attaccante vista la sempre più probabile partenza di Patrick Cutrone. Attenzione a Gianluca Scamacca del Sassuolo, in forza al Genoa. Di lui ha parlato TMW Radio il procuratore Danilo Caravello:

Scamacca è forte, è un giocatore del Sassuolo, bottega cara a vendere. Chiunque lo vuole, dovrà pagare una cifra importante. Per il ragazzo, finire l’anno al Genoa sarebbe la cosa migliore, perché gli garantirebbe minutaggio. Andare in una grande gliene garantirebbe di meno e per un giovane non è il massimo.