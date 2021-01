Per Nsame niente Fiorentina, ma tre squadre di A provano comunque ad aggiudicarselo

Oggi è il giorno di Kokorin, che ha chiuso la porta a tutte le altre punte in orbita viola durante questo mercato. Una di esse è Jean-Pierre Nsame, il miglior giocatore del campionato svizzero, in forza allo Young Boys. Nsame si è decisamente fatto notare in Italia, visto che, stando a quanto riporta TMW, su di lui ci sarebbero Parma, Bologna e Udinese. Anche se i friulani sono pronti ad abbracciare Llorente al posto di Lasagna.

