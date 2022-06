Pellissier rivela: “I Della Valle ce l’hanno ancora con me…”

"Fui vicino alla Fiorentina, i Della Valle me lo rinfacciano ancora. Il Chievo non ha mai voluto cedermi. Nella squadra attuale Torreira era un punto fermo e sostituirlo non è facile."

Niccolò Ghinassi

Ai microfoni del Pentasport su Radiobruno è intervenuto Sergio Pellissier, attuale Presidente e attaccante della Clivense, che ha parlato anche di Fiorentina.

Ecco le parole dell'ex attaccante del Chievo: "Quest'anno mi son divertito un sacco, riuscire a concludere ieri con l'ennesima vittoria è stato bellissimo (la Clivense ha vinto ieri, dopo il campionato di Terza Categoria e il titolo provinciale, anche la Coppa Provincia di Verona, ndr.). Il periodo estivo non è di riposo per i dirigenti: devi pensare alla costruzione della squadra, all'organizzazione e non si è mai veramente in vacanza."

SULLA FIORENTINA E LA SERIE A

"Fui vicino alla Fiorentina, i Della Valle me lo rinfacciano ancora. Il Chievo non ha mai voluto cedermi. Il livello di ora non è quello di fine anni 90' inizi 2000. Prima c'erano tanti campioni che volevano venire in Serie A. E' stata una bella stagione, comunque, perché non si sapeva chi avrebbe vinto fino alla fine. Anche la lotta salvezza è stata emozionante. La Fiorentina crescerà con il centro sportivo ed è bene organizzata. Italiano è uno dei migliori allenatori in circolazione. La squadra secondo me ha giocato bene durante il campionato.

In Italia negli ultimi anni abbiamo cercato di giocare come gli altri, più offensivi e dinamici. Questo è stato accusato dal calcio italiano perché tendiamo essenzialmente ad un calcio di difesa. Dobbiamo tornare a giocare da italiani. Torreira era un punto fermo e sostituirlo non è facile. Se l'intenzione della società è quella di crescere è giusto che si dia la possibilità di farlo ai giovani."