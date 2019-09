Pedro si consola con la convocazione in U23. Il c.t. non ha dubbi: “Farà bene a Firenze”

Altalena di emozioni per l’attaccante viola Pedro. Aggregato alla Primavera per problemi di forma, l’ex Fluminense si consola con la convocazione nel Brasile U23. “Sono sicuro che farà molto bene e avrà successo sia con la maglia della Fiorentina che con quella verdeoro”, ha dichiarato il commissario tecnico André Jardine. L’Under 23 brasiliana sarà impegnata nelle amichevoli contro Venezuela e Giappone ad ottobre, a Pernambuco. Tra i convocati ci sono anche altri quattro “italiani”: il portiere Fuzado della Roma, ed i difensori Ibanez dell’Atalanta, Luiz Felipe della Lazio e Lyanco del Torino. PEDRO IN PRIMAVERA, SORPRESI DA CHI SI SORPRENDE. L’ULTIMA PARTITA GIOCATA…