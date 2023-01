Partite truccate, Benfica nel caos: tra gli indagati anche Rui Costa

Partite truccate. Questa l’accusa rivolta al Benfica e della quale la stampa portoghese ha dato notizia in queste ore parlando dell’apertura di un’indagine della magistratura. Sul club di Lisbona e sui membri del consiglio di amministrazione del mandato 2016-2020 tuttora in carica. Tra le persone indagate - si legge su Calcio e Finanza - c’è anche l’ex calciatore e attuale presidente del Benfica Manuel Rui Costa, per anni in Italia tra Fiorentina e Milan. Rui Costa aveva sostituito l’ex presidente Luis Filipe Vieira, dimessosi nell’estate del 2021 in seguito alla sua detenzione richiesta nell’ambito di un’altra inchiesta per truffa e frode fiscale. L’inchiesta attuale si è sviluppata dall’esame di mail piratate da parte degli inquirenti. Il Benfica è accusato di aver beneficiato di risultati manipolati in diverse partite.