“Pagherete tutti. Salvate il Catania!”. I tifosi scendono in piazza in attesa della sentenza

Stando a quanto riportato su Gazzetta.it, i sostenitori rosazzurro scendono in campo: “Pagherete tutto… Pagherete tutti. Salvate il Catania!”. Lo striscione è stato esposto in mattinata in piazza Duomo, i tifosi organizzati, sulla pagina social “La domenica allo stadio” tanto cara ai sostenitori più caldi della squadra siciliana, non hanno perso occasione per lanciare ancora una volta lanciato l’appello, puntando il dito sulla dirigenza. Accusata degli ultimi anni, quelli di una Serie C di sacrifici e di mancate vittorie, che hanno portato a un debito che è via via cresciuto fino a toccare quota 15 milioni di euro. Il tribunale emetterà un giudizio il 25 di questo mese che potrebbe definitivamente cancellare la società che solo qualche anno viveva annate da protagonista nella massima serie. Il clima tra i sostenitori e la società è da tempo controverso tanto che risale a novembre scorso un bruttissimo episodio con protagonista l’ex presidente Lo Monaco, che è stato aggredito da dei tifosi incappucciati