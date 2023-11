Nzola non va? Anche Cabral non fa meglio. E il suo Benfica crolla in Champions

In questi giorni in tanti a Firenze stanno rimpiangendo Arthur Cabral, considerando le prestazioni deludenti del giocatore al quale il brasiliano ex Basilea ha dovuto far spazio in viola, ovvero M'Bala Nzola. Il fatto è che anche lo stesso attaccante sudamericano ha fallito questi primi mesi di stagione con addosso la maglia del Benfica. Zero gol in campionato, zero in Champions League, il posto da titolare perso quasi subito e tanti fischi da parte del popolo biancorosso. Quest'oggi è arrivata, poi, l'ennesima prova deludente da parte di Cabral, in casa della Real Sociedad, dove appunto la compagine portoghese ha perso malamente (3-1), subendo la quarta sconfitta in altrettante partite del girone. L'ex numero 9 viola in terra basca non ha toccato praticamente un pallone ed è stato sostituito dopo un'ora di gioco.