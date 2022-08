Non solo calcio: musica e solidarietà con Yoga Radio Bruno Estate Firenze

Un appuntamento da non perdere in tv

Il 27 giugno, in una gremitissima piazza della Santissima Annunziata, è andato in scena lo Yoga Radio Bruno Estate Firenze, una grande serata che ha visto protagoniste stelle della musica italiana e internazionale. Da Gianni Morandi a La Rappresentante di Lista, da Elettra Lamborghini a Rocco Hunt, passando per Alvaro Soler, Francesco Renga, Ana Mena e tanti altri. Lo spettacolo, condotto da Alessia Ventura ed Enzo Ferrari, si potrà rivedere in tv sul canale Mediaset La5 martedì 23 agosto alle 21:10, venerdì 26 alle 23:20 e sabato 27 alle 15:45. Grazie allo Yoga Radio Bruno Estate Firenze sono stati raccolti fondi per la fondazione Tommasino Bacciotti Onlus.