Non male Thuram jr.: da obiettivo viola dell’estate a migliore in campo in Champions

Quando si dice, buon sangue non mente. Per l’attaccante del Borussia Moenchengladbach Marcus Thuram, figlio dell’ex difensore Lilian (che ben ricordiamo in Italia), è stata una serata da ricordare: non è frequente che in carriera si riesca a segnare una doppietta al Real Madrid. A lui è successo, stasera, con due reti siglate al 33′ ed al 58′, durante la gara di Champions che vedeva appunto opposta la compagine tedesca alle merengues. A spezzare i sogni di gloria, suoi e del Borussia, ci hanno pensato prima Benzema e poi Casemiro, autore del 2-2 finale siglato a tempo praticamente scaduto. Thuram jr. può comunque accontentarsi con la palma di migliore in campo.

IL RESOCONTO DELLA SERATA DI CHAMPIONS