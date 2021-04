Niente Chiesa, ma la Juventus recupera l’altro Fede per Firenze

Bernardeschi è guarito dal Covid ed è rientrato nelle disponibilità di Pirlo. Il recupero dell'esterno azzurro è importante anche per sostituire Chiesa, che ne avrà ancora per una settimana

Vi abbiamo informati nelle scorse ore dell'infortunio occorso a Federico Chiesa, che sarà costretto a rinunciare al ritorno al Franchi. In mattinata, magra consolazione, la Juventus ha però riaccolto in gruppo l'altro Federico ex viola, Bernardeschi, che è guarito dal Covid e che è convocato anche per la partita di questa sera contro il Parma e che potrebbe essere impiegato a Firenze domenica.