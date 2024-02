Nardella: “Inaccettabile che si muoia sul lavoro. Supporto alle famiglie”

"Abbiamo fatto un sopralluogo con la comandante dei vigli del fuoco. Ci ha spiegato che una nuova macchina aiuerà l'estrazione di un corpo senza ostacolare la zona circostante. Non ci sono parole per descrivere quello che è successo. Siamo a totale disposizione delle famiglie delle vittime. Inaccettabile che si muoia lavorando. Faremo il punto con la giunta di Palazzo Vecchio, ma non ho sentito ancora nessuno del governo. Ringrazio Mattarella per la vicinanza. Il cantiere è sotto sequestro, aspettiamo gli sviluppi delle indagini. Tutta la città è rimasta molto colpita, a memoria non ricordo un fatto così tragico sul posto di lavoro, l'attenzione non basta mai. C'è una grande differenza tra i cantieri privati e pubblici. I familiari con cui ho parlato sono quelli che vengono da Brescia. Ringrazio la Protezione Civile, i volontari e tutti quelli che hanno contribuito"