Nardella a gamba tesa: “Noi odiamo i bianconeri. A Chiesa dedicherei una canzone…”

Il sindaco di Firenze Dario Nardella, non nasconde il disappunto per il passaggio di Federico Chiesa dalla Fiorentina alla Juve: “Noi tifosi viola odiamo le maglie a strisce in generale, poi che se sono bianconere è ancora peggio… – dice a ‘Un Giorno da Pecora’, su Rai Radio1 – Se è stato un tradimento? E’ una parola forte ma sicuramente ci siamo rimasti tutti male. Che canzone dedicherei a Chiesa? Commisso ha detto che non lo ha nemmeno chiamato, allora mi è venuto in mente il brano da suonargli col violino ‘Se telefonando’ di Mina. Oppure Perdere l’Amore’. E la farei così: ‘perdere il mio Chiesa, quando va alla Juve…”. E I TIFOSI VIOLA SALUTANO CHIESA: “VERGOGNATI”