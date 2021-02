Napoli: Gattuso non rischia la panchina, ma ADL è deluso

Gennaro Gattuso non rischia la panchina, ma Aurelio De Laurentiis è terrorizzato dalla possibilità di non partecipare alla prossima Champions League. Il Mattino passa ai raggi X le vicende di casa Napoli, dove i troppi gol incassati e le numerose sconfitte dell’ultimo periodo fanno vacillare la panchina del tecnico azzurro. ADL è nero, ma per ora non vuol sentire parlare di esonero al momento. Il presidente partenopeo è molto deluso dall’andamento delle ultime gare, ma non vuole lasciarlo andare perché il clima è avvelenato, il cuore sanguina ed anche oggi si avvierà definitivamente una settimana fondamentale visto che in ballo c’è anche la qualificazione agli ottavi di Europa League con in Grananda.

