Moratti: “Serie A manipolata per anni, Juve o Milan dovevano vincere per forza”

Dopo che il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla Juventus su Calciopoli e lo scudetto assegnato all’Inter nel 2006, l'ex presidente nerazzurro, Massimo Moratti, torna all'attacco in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera: "La Serie A era manipolata e noi eravamo le vittime. Doveva vincere la Juve e se proprio non vinceva la Juve toccava al Milan. Una vergogna: perché la più grande forma di disonestà è imbrogliare sui sentimenti della gente". Peggio il Milan o la Juve? "La Juve, senza dubbio. So che gli juventini si arrabbiano per lo scudetto del 2006 e questo mi induce a rivendicarlo con maggiore convinzione. Quello scudetto era il risarcimento minimo per i furti che abbiamo subìto. Ci spetterebbe molto di più".