Momentaccio per il Verona. Sequestrate tutte le quote societarie di Setti

La situazione non è delle migliori in casa Verona. E adesso anche le questioni societarie complicano il tutto

Momento difficile per il Verona. Oltre ad una classifica deficitaria arrivano anche i problemi per il patron Maurizio Settil. Infatti secondo quanto riportato dalla Gazzetta Dello Sport, i militari della Guardia di Finanza di Bologna, hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo. Il tutto riguarda la partecipazione azionaria della società Stella Ball Srl, che detiene il 100% delle quote del club scaligero. Il provvedimento è stato preso a seguito di un'indagine condotta per il fallimento di una società che viene definita: "già proprietaria della suddetta e integra partecipazione azionaria"