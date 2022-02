Milan multato dalla questura: venduti biglietti scontati a tifosi con il Daspo

I biglietti finivano a un nuovo club formato da circa 2mila persone, molti di loro con il Daspo, guidato da un ultrà 35enne daspato

Il questore di Milano - si legge su La Repubblica - ha sanzionato la società sportiva A.C. Milan per aver venduto "in forma diretta o indiretta" biglietti a prezzo agevolato a tifosi sottoposti al Daspo, il divieto di avvicinamento ai luoghi dove si svolgono competizioni sportive, o altre misure di prevenzione. La violazione amministrativa, specifica la questura, può essere pagata in misura ridotta, per un importo di 66.667 euro. Gli accertamenti sono iniziati a settembre 2021: la polizia avrebbe ricostruito come, in occasione di partite in casa, il Milan, tramite l'Associazione italiana Milan club, avrebbe ceduto biglietti al club "2° Blu" che ha come associati tifosi appartenenti alle frange ultrà destinatari di Daspo.