Milan, Kjaer K.O. e Musacchio nella bufera. Accanto a Romagnoli ha brillato Gabbia, titolare a Firenze?

Se la Fiorentina vola con i giovani attaccanti, il Milan ieri ha scoperto un giovanissimo difensore. Kjaer si è dovuto fermare (CLICCA), mentre Musacchio ha fatto scoppiare un piccolo caso con un dolore che non gli avrebbe permesso di entrare in campo dopo essersi riscaldato. Allora Pioli ha fatto entrare il giovane Matteo Gabbia, protagonista ai Mondiali Under 20 insieme al viola in prestito Ranieri, e il ragazzino ha fatto il suo dovere blindando con Romagnoli la porta del coetaneo Donnarumma. Vlahovic 2000, Gabbia 1999, Chiesa 1997, Donnarumma 1999: sarà una sfida decisamente “verde” sabato sera al Franchi.

Queste le parole di Pioli, che ha fatto il pompiere sul caso-Musacchio: “Mi ha detto che ha avuto un problema al polpaccio… E’ rimasto nello spogliatoio perché non poteva giocare”.