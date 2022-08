Mercato Serie A: le ultime su Fabian Ruiz, Raspadori e Pinamonti

Napoli molto attivo in entrata e in uscita

Si muove il mercato della Serie A e c'è ancora il Napoli in prima fila. De Laurentiis prepara un'altra cessione pesante dopo Koulibaly (e gli svincolati Ospina, Insigne e Mertens). C'è infatti una trattativa aperta e, a quanto pare, avanzata per la cessione di Fabian Ruiz al PSG. Il centrocampista spagnolo non vuole rinnovare il contratto che scade nel 2023 e il Napoli è pronto a sacrificarlo per una cifra intorno ai 25 milioni.

Spalletti potrà forse consolarsi presto con l'arrivo di Raspadori, visto che sembra ai dettagli la trattativa tra Napoli e Sassuolo: un affare da quasi 35 milioni e un "colpo" in attacco per gli azzurri (che non mollano Simeone in caso di addio di Petagna). La questione Raspadori si intreccia con Pinamonti, ancora all'Inter nonostante le tante richieste. Il Sassuolo prepara l'affondo proprio per sostituire il giovane attaccante della Nazionale con l'ex Empoli.