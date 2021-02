Marotta: “Stasera partita importante. Momento delicato, ma risolveremo i problemi”

L’ad dell’Inter Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Sky prima della sfida contro la Fiorentina

Tutte le partite sono importanti. È un momento delicato ma per motivi non di campo ma i problemi restano sopra la nostra testa. Noi siamo in grado di gestirlo nel migliore dei modi, e sappiamo che si concluderà tutto per il meglio per i tifosi. I risultati positivi servono a rendere l’ambiente più compatto. E quando l’ambiente è compatto anche i grandi problemi diventano piccoli: per ora le cose stanno andando bene sperando che i problemi si risolvano bene. Noi andremo avanti con la forza e la determinazione di sempre. Noi andremo avanti con la stessa forza e lo spirito di appartenenza che contraddistingue tutte le nostre componenti. Questo è un momento di contrazione nel calcio mondiale, succede in tanti club