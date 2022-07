Marcos Alonso pronto a tornare in patria: incontro fissato dopo la tournée

L'ex viola Marcos Alonso è pronto per il ritorno in patria

Il Chelsea è pronto a salutare Marcos Alonso. Infatti, secondo quanto riportato dalla Bild, l'ex terzino della Fiorentina sarebbe pronto a far ritorno in patria, ma questa volta non a Madrid, bensì ai rivali storici del Barcellona. La fumata bianca sembrerebbe essere molto vicina, con l'accordo definitivo tra i due club che verrà trovato al termine della tournée estiva dei Blues.