Lutto nel giornalismo, morto Mario Sconcerti: fu dg della Fiorentina

Non c'è pace in questi giorni, dopo l'addio di Sinisa Mihajlovic nelle scorse ore, nella giornata di oggi se ne è andato anche il decano del giornalismo sportivo italiano ed ex dirigente della Fiorentina Mario Sconcerti. La nota firma del Corriere della Sera, da sempre dichiarato tifoso viola, aveva 74 anni e da qualche giorno era ricoverato in ospedale per accertamenti. È stato una delle firme più storiche del mondo sportivo e direttore di quotidiani come Corriere dello Sport e Secolo XIX. Anche Violanews.com si lega a fare le condoglianze a tutti i suoi familiari e le persone che gli erano più vicine.