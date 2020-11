“Dieci anni di discussione per lo stadio sono troppi! Diamo un segnale a Firenze”

Nell’edizione odierna di La Repubblica Firenze, troviamo un intervento di Luigi Salvadori sul delicato tema stadio. Il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze parla del suo amore per la struttura di Campo Marte, ma analizza anche gli aspetti imprenditoriali. Di seguito vi riportiamo un estratto : “Da imprenditore dico che dieci anni di discussione su uno stadio sono troppi. Troppi! Diamo un segnale a Firenze e al paese; e, per favore, facciamo! Da uomo d’impresa che ha a cuore il bene e l’economia della città metropolitana fiorentina ribadisco che è arrivata l’ora del fare. (..) La scelta di non costruirne uno nuovo in un’altra zona della città ha salvaguardato il quartiere dall’avere la versione fiorentina del Flaminio di Roma. Lo stadio è un tassello della nostra crescita economica e sociale (..)”

