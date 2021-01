Secondo quanto riportato da Sky Sport 24 nel consueto aggiornamento pomeridiano, emergono importanti novità per l’Inter di Antonio Conte. I nerazzurri, prossimi avversari della Fiorentina in campionato, ritroveranno una pedina in difesa. Danilo D’Ambrosio (passato nelle giovanili gigliate) ha recuperato infatti dall’infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per diverso tempo. Il fedelissimo di Conte potrà far rifiatare qualche compagno in vista dei molteplici impegni nazionali ed europei.

