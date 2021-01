Ferrara scrive: “Qualità, tecnica e sorrisi. Ora anche Ribery si diverte”

Sull’edizione odierna di Repubblica troviamo il commento di Benedetto Ferrara, che analizza il momento di ripresa della Fiorentina dopo la debacle di Napoli: “Ha scatenato l’orgoglio di una squadra che non sarà una meraviglia assoluta ma senza dubbio ha una qualità tecnica a tratti superiore a quella di molti avversari. Basta crederci – continua – ed ecco che i piedi buoni emergono dall’ombra e iniziano a fare sul serio”. I complimenti sono tutti per Prandelli che ha sistemato la difesa e ha trovato in Bonaventura una pedina preziosa in grado di esaltare anche FR7: “Perfino Ribery torna a divertirsi, perché questo ama fare il francese, finalmente supportato da un centrocampo collaborativo”.

Inoltre c’è la crescita di Vlahovic e Martinez Quarta: “Buone notizie per il futuro, insomma. Beh, che la Fiorentina non fosse quella vista fino a poche settimane fa era chiaro a molti. Ma il problema stava proprio nell’assenza di quella consapevolezza che crea autostima e quindi prestazioni all’altezza. E viene da pensare che il lavoro psicologico alla fine abbia pesato più di quello tecnico”. Sì, perché l’analisi del giornalista si sposta anche sull’assenza di pubblico che amplifica musi lunghi, paure e incertezze e ci ha fatto scoprire un calcio freddino e poco passionale.

Prandelli ha rimotivato la Fiorentina. E anche i singoli stanno crescendo

“Di bello a Torino c’è stata solo la Fiorentina, col doppio regista”